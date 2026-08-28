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DV
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Misstu af Leao en eru að kaupa leikmann Evrópumeistaranna í staðinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 28. ágúst 2026 22:00
Ibrahim Mbaye Getty Images

Aston Villa hefur náð munnlegu samkomulagi við Paris Saint-Germain um kaup á hinum 18 ára gamla Ibrahim Mbaye.

Villa greiðir um 47 milljónir punda fyrir kantmanninn, en félagið sneri sér að honum eftir að hafa misst af Rafael Leao, sem fer til Galatasaray frá AC Milan.

Mbaye leikur aðallega á hægri kantinum og kom við sögu í 24 deildarleikjum PSG á síðasta tímabili. Þar skoraði hann þrjú mörk og lagði upp önnur tvö.

Liverpool hafði einnig skoðað möguleikann á Mbaye fyrr í sumar en hefur síðan einbeitt sér að liðsfélaga hans, Bradley Barcola.

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