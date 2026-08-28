Mikill hiti átti stóran þátt í andláti tveggja ungra manna

Sonur fyrrverandi leikmanns og aðstoðarþjálfara Chelsea lést ásamt vini sínum í gönguferð í Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem hitinn fór í um 40 gráður.
Cassius Newton, 34 ára sonur Eddie Newton, og hinn 33 ára gamli Aran Martinson fundust látnir 18. júlí. Þeir höfðu lagt af stað í gönguferð fyrr um morguninn en lík þeirra fundust síðar í þriggja til fjögurra kílómetra fjarlægð frá bifreið þeirra.
Mikill hiti er talinn hafa átt þátt í dauða þeirra, til að mynda vegna álags á hjarta og öndunarfæri.
Cassius lék sjálfur knattspyrnu í neðri deildum Englands. Faðir hans Eddie lék með Chelsea frá 1990 til 2001 og skoraði meðal annars í úrslitaleik enska bikarsins árið 1997.
Eddie sneri síðar aftur til Chelsea sem þjálfari og starfaði meðal annars sem aðstoðarmaður Roberto Di Matteo og Rafael Benitez.