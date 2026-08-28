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DV
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Mætti ekki til vinnu þriðja daginn í röð - Framtíðin í lausu lofti

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 28. ágúst 2026 13:30
Getty Images

Julian Alvarez var fjarverandi frá æfingu Atletico Madrid þriðja daginn í röð á meðan framtíð hans hjá félaginu er enn í mikilli óvissu.

Argentínski framherjinn er í miðri einni stærstu félagaskiptasögu sumarsins. Barcelona hefur mikinn áhuga á honum en Atletico neitar að selja hann til keppinautar í La Liga.

Arsenal fylgist einnig grannt með stöðunni og er talið líklegasti áfangastaður Alvarez ef hann yfirgefur Atletico í sumar.

Fjarvera hans frá æfingum undanfarna daga hefur aðeins aukið vangaveltur um að eitthvað sé að gerast á bak við tjöldin.

Enn hefur þó ekkert samkomulag náðst og Atletico hefur hingað til staðið fast á sínu varðandi framtíð leikmannsins.

 

 

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