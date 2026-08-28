Mætti ekki til vinnu þriðja daginn í röð - Framtíðin í lausu lofti

Julian Alvarez var fjarverandi frá æfingu Atletico Madrid þriðja daginn í röð á meðan framtíð hans hjá félaginu er enn í mikilli óvissu.
Argentínski framherjinn er í miðri einni stærstu félagaskiptasögu sumarsins. Barcelona hefur mikinn áhuga á honum en Atletico neitar að selja hann til keppinautar í La Liga.
Arsenal fylgist einnig grannt með stöðunni og er talið líklegasti áfangastaður Alvarez ef hann yfirgefur Atletico í sumar.
Fjarvera hans frá æfingum undanfarna daga hefur aðeins aukið vangaveltur um að eitthvað sé að gerast á bak við tjöldin.
Enn hefur þó ekkert samkomulag náðst og Atletico hefur hingað til staðið fast á sínu varðandi framtíð leikmannsins.