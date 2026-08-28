Íslendingar eigi ekki að hætta þessu - „Annað yrði dýrt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Það eru ekki allir á því að það eigi endilega að halda með öðrum íslenskum liðum í Evrópukeppni en þínu eigin.
„Ég er enn á þeim stað að halda með íslenskum liðum í Evrópu, ég heyri að einhverjir gera það samt ekki þegar kemur að Víkingi,“ sagði Helgi.
„Öll íslensk lið ættu að gera það, til að fylla inn í stigabunkann í Evrópu,“ sagði Hörður og tók dæmi:
„Ef við ætlum að halda Evrópudeildarsætinu til dæmis, sem Víkingur og Breiðablik heldur betur unnu fyrir, þurfum við að íslenskum liðum gangi vel, annað yrði dýrt fyrir íslenskan fótbolta.“
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.