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DV
433

Íslendingar eigi ekki að hætta þessu - „Annað yrði dýrt“

433
Laugardaginn 29. ágúst 2026 16:30
Mynd úr safni.

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.

Það eru ekki allir á því að það eigi endilega að halda með öðrum íslenskum liðum í Evrópukeppni en þínu eigin. 

„Ég er enn á þeim stað að halda með íslenskum liðum í Evrópu, ég heyri að einhverjir gera það samt ekki þegar kemur að Víkingi,“ sagði Helgi. 

„Öll íslensk lið ættu að gera það, til að fylla inn í stigabunkann í Evrópu,“ sagði Hörður og tók dæmi:

„Ef við ætlum að halda Evrópudeildarsætinu til dæmis, sem Víkingur og Breiðablik heldur betur unnu fyrir, þurfum við að íslenskum liðum gangi vel, annað yrði dýrt fyrir íslenskan fótbolta.“

Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

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