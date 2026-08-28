Hvetja til breyttra starfshátta í Garðabæ - „Leyfa kjaftasögum að grassera“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Jón Þór Hauksson var látinn fara frá Stjörnunni á dögunum og í viðtali við Gunnlaug Jónsson á RÚV gagnrýndi hann félagið og sagði einnig að ljótar sögur hafi orðið til um sig og aðdraganda brottrekstursins sem voru byggðar á sandi.
Þetta var rætt í þættinum og bæði Helgi og Hörður eru á því að Stjarnan þyrfti, fyrir eigin hag, að tjá sig meira um mál innan félagsins.
„Það er mjög mismunandi eftir félögum hversu mikið menn tjá sig og gefa upp. Í Garðabænum hefur það gjarnan verið svo að menn sitji á sér og leyfi sögunum að verða til. Ég myndi halda að það væri betra að koma bara fram með hlutina,“ sagði Helgi og Hörður tók undir.
„Það hefði verið mjög eðlilegt ef Stjarnan hefði í yfirlýsingunni, þar sem tilkynnt var um uppsögn Jóns Þórs, tekið trompin af þeim sem búa til sögur. Það er alltaf betra fyrir félagið að stýra umræðunni með þeim hætti en að leyfa kjaftasögum að grassera.
En ég ætla samt ekki að rengja neitt sem Jón Þór segir, miðað við samskipti við hann er hann ekki týpan sem segir ósatt. Hann er heiðursmaður.“
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.