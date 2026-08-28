Heppni að fólk hafi ekki slasast eftir uppátæki stórstjörnu - „Hefur verið gufuruglaður frá fyrsta degi“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Mateo Guendouzi, leikmaður Fenerbahce, gerði allt vitlaust eftir sigur tyrkneska liðsins á Lyon í umspili Meistaradeildarinnar. Hann er fyrrum leikmaður Marseille, en rígur ríkir milli Lyon og Marseille.
„Hann er, og hefur verið frá fyrsta degi, gufuruglaður,“ sagði Hörður.
„Það var eitthvað sungið um hann og hans fjölskyldu á meðan leik stóð. Við viljum ekki sjá það en hvernig hann hagar sér eftir leik er bara glórulaust og stórhættulegt.
Þegar það er búið að leysa þetta inni á vellinum fer hann að ögra stúkunni. Hann á öllum líkindum von á refsingu frá UEFA því þetta hefði getað endað með ósköpum,“ sagði hann enn fremur, en mikil ringulreið skapaðist vegna reiði stuðningsmanna Lyon í garð Guendouzi.
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.