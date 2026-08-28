Gjörbreytt sviðsmynd í Mosfellsbæ á örfáum vikum?

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Afturelding er komin með annan fótinn upp í Bestu deild karla, ári eftir að liðið féll úr deildinni, og getur geirneglt sætið endanlega með sigri á Vestra í dag. Liðið er einnig komið í úrslitaleik bikarsins, þar sem andstæðingurinn verður Breiðablik.
„Þvílíkar vikur sem þetta gætu orðið fyrir Aftureldingu ef þeir koma sér upp og svo bara bónus ef þeir vinna bikarinn og koma sér í Evrópu. Það myndi bara breyta sviðsmyndinni hjá félaginu gífurlega á stuttum tíma,“ sagði Helgi.
„Þeir fara upp en þetta er þá spurning um að fara upp eins og síðast, með frekar lítinn pening. Ég er ekki að segja að þeir geti ekki keppt samt. Eða þá farið upp með Evrópupening, og ekki bara Sambandsdeildar heldur Evrópudeildar, öruggar tvær umferðir. Þá gæti Afturelding komið upp með 60-70 auka milljónir í leikmannahópnum sínum og gert sig gildandi í efri hlutanum,“ sagði Hörður, sem hrósaði einnig Magnúsi Má þjálfara.
„Mikið hrós á Magga þjálfara. Hann kom þessu í hæstu hæðir, féll en náði að reisa þetta aftur við. Hann hugsaði örugglega í haust hvort hann ætti að hætta og fara annað, eftirsóttur þjálfari. En hann hélt tryggð við heimabæinn og er að koma liðinu aftur upp.“
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.