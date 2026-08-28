Frá Liverpool til Spánar

Valencia og Liverpool eru komin langt í viðræðum vegna Harvey Elliott og fer miðjumaðurinn, ef ekkert klikkað, á láni til Spánar.
Elliott hefur sjálfur óskað eftir því við Andoni Iraola, stjóra Liverpool, að fá að yfirgefa félagið og er sagður hafa náð samkomulagi við Valencia um eigin kjör.
Hinn 23 ára gamli Elliott var lánaður til Aston Villa á síðasta tímabili en spilaði aðeins níu leiki.
Villa hefði þurft að kaupa hann á 35 milljónir punda hefði hann komið við sögu í tíu leikjum og félagið komst hjá því með því að gefa honum ekki tíunda leikinn.