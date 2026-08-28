Fokdýr ákvörðun Sölva? - „Það klikkaði líka ýmislegt annað“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, vakti athygli með því að bekkja lykilmanninn Valdimar Þór Ingimundarson í fyrri leik einvígisins við Borac í umspili Sambandsdeildarinnar. Víkingur tapaði báðum leikjum 1-3 og er úr leik í Evrópu þetta árið.
„Það er hægt að ræða umdeilda ákvörðun Sölva að bekkja Valdimar Þór, að mínu mati næstbesta leikmann liðsins á eftir Gylfa Þór, í fyrri leiknum. 305 milljóna króna ákvörðun sem Sölvi klikkaði á,“ sagði Helgi, en það er upphæðin sem hefði bæst við ávinning Víkings í Evrópu með sigri á Borac.
„Hann og hans teymi hafa leikgreint Borac á þann hátt að það væri gott að koma boltanum inn í box og láta Niko og Aron Elís ráðast á hann. Það klikkaði líka ýmislegt annað, eins og varnarleikur liðsins,“ sagði Hörður og Helgi tók vissulega undir að fleira hafi spilað inn í tapið.
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.