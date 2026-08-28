Fagna pillu Arons í Fossvoginn - „Held samt að það sé af og frá“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, vakti athygli þegar hann gaf í skyn í viðtali við Sýn/Vísi fyrir Evrópuleik Víkings við bosnísku meistarana Borac að svo mikið væri fjárhagslega undir hjá Fossvogsliðinu að það gæti lítið spáð í hugsanlegri toppbaráttu sem gæti orðið við KR ef Vesturbæingar vinna einvígi liðanna á þriðjudag.
„Aron er skemmtilegur karakter sem segir hug sinn,“ sagði Helgi og hvatti Aron til að halda uppteknum hætti í viðtölum.
„Skemmtileg pilla. Hann er búinn að tala í fyrirsögnum í allt sumar, ætlaði til dæmis að slá markametið og er á góðri leið með það.
En ég held samt að það sé af og frá að Víkingur standi eitthvað höllum fæti. Félagið átti eignir upp á 430 milljónir í fyrra plús það sem hefur komið inn núna,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.