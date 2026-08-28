Endurkoman staðfest hjá Ward-Prowse

Southampton hefur staðfest endurkomu James Ward-Prowse frá West Ham.
Hinn 31 árs gamli miðjumaður hefur skrifað undir tveggja ára samning við félagið þar sem hann ólst upp og lék 410 leiki áður en hann fór til West Ham árið 2023.
Ward-Prowse var einnig um tíma á láni hjá Nottingham Forest en féll síðar úr náðinni hjá Nuno Espirito Santo, stjóra West Ham.
„Þetta er svolítið óraunverulegt. Síðustu dagar hafa verið ansi ákafir en ég er mjög ánægður að vera kominn aftur,“ sagði Ward-Prowse.
Hann bætti við að Southampton væri staðurinn sem hann kallaði heim, enda kom hann inn í akademíu félagsins aðeins átta ára gamall.
„Það var alltaf aftast í huganum á mér að þetta væri staður sem ég vildi snúa aftur til,“ sagði Ward-Prowse.