Ein af stjörnum Spánar síðustu ár gæti verið að taka óvænt skref

Alvaro Morata er sagður vera nálægt óvæntum félagaskiptum til Leganes í spænsku B-deildinni.
Hinn 33 ára gamli framherji er nú hjá Como en átti erfitt tímabil á láni þar síðasta vetur og skoraði aðeins eitt mark í 30 leikjum.
Como gerði lánssamning hans frá AC Milan varanlegan í júní, en samkvæmt Marca hefur Morata sjálfur óskað eftir því að fara og félögin vinna nú að samkomulagi.
Morata hefur leikið með nokkrum af stærstu félögum Evrópu, þar á meðal Real Madrid, Juventus, Chelsea, AC Milan og Atletico Madrid.
Hann lenti einnig upp á kant við Cesc Fabregas hjá Como eftir rauða spjaldið gegn Fiorentina á síðustu leiktíð. Fabregas gagnrýndi hann þá harðlega og sagði reyndan leikmann eiga að ráða betur við ögranir.
Leganes stefnir á að komast aftur upp í La Liga og myndi koma Morata inn með gríðarlega reynslu.
Hann hefur skorað 231 mark í 660 félagsleikjum og 37 mörk í 87 landsleikjum fyrir Spán.