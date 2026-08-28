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DV
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City skoraði fjögur - Haaland mættur til leiks

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 28. ágúst 2026 20:59
Getty Images

Manchester City vann fremur öruggan sigur á Crystal Palace í fyrsta leik 2. umferðar í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Erling Braut Haaland opnaði markareikninginn á tímabilinu eftir að hafa látið lítið fara fyrir sér í fyrstu umferð með marki á 17. mínútu. 

Staðan var 0-1 í hálfleik en á fyrsta stundarfjórðungi þess seinni komu þrjú mörk. Rayan Cherki tvöfaldaði forskot City áður en heimamenn minnkuðu muninn þegar Gianluigi Donnarumma gerði sjálfsmark í marki gestanna.

Cherki svaraði hins vegar með öðru marki sínu skömmu síðar og Haaland innsiglaði svo 1-4 sigur í restina. 

City er því með fullt hús eftir svo leiki en Palace er án stiga.

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