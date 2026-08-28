City skoðar að kaupa sóknarmann á 80 milljónir punda

Manchester City hefur Iliman Ndiaye, sóknarmann Everton, til skoðunar áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt The Guardian hefur City sett hinn 26 ára gamla landsliðsmann Senegal á lista yfir mögulega styrkingu í sóknina.
Everton er hins vegar ekki tilbúið að láta Ndiaye fara ódýrt og er sagt verðmeta hann á um 80 milljónir punda.
Ndiaye hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni hjá Everton og getur leikið bæði sem kantmaður og í miðlægara sóknarhlutverki.
Manchester City vinnur að frekari breytingum á leikmannahópnum á lokadögum gluggans og Ndiaye er nú eitt þeirra nafna sem félagið fylgist með.
Ljóst er þó að City þyrfti að greiða háa upphæð ætli það að sannfæra Everton um að selja einn af lykilmönnum liðsins.