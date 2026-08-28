Chelsea komið með manninn til að fylla skarð Enzo

Lamine Camara, miðjumaður Monaco, er ofarlega á óskalista Chelsea ef Enzo Fernandez yfirgefur félagið.
Enzo var ekki í leikmannahópi Chelsea gegn Luton og Manchester City hefur verið orðað við hann, þó enn hafi ekki átt sér stað formlegar viðræður á milli félaganna.
Chelsea er tilbúið að selja Argentínumanninn fyrir rétt verð, svo lengi sem félagið tekst að styrkja miðjuna áður en glugginn lokar.
Camara, sem er 22 ára, á þrjú ár eftir af samningi sínum við Monaco og franska félagið vill ekki selja hann.
Það þyrfti því mjög hátt tilboð til að breyta afstöðu Monaco á lokadögum gluggans.
Chelsea er þó ekki eina félagið sem fylgist með Camara, enda hefur Monaco þegar fengið mikinn áhuga á miðjumanninum.