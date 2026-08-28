Breytingin sem íslenskir áhrifavaldar missa sig yfir - „Það er fulllangt gengið“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Erling Braut Haaland vakti mikla athygli þegar hann mætti til leiks í nýtt tímabil á Englandi með nýja hárgreiðslu.
„Það var eitt sem fékk íslenska áhrifavalda allavega til að missa sig, þegar Erling Braut Haaland mætti til leiks snoðaður. Beggi Ólafs í tilvistarkreppu, það er kannski fulllangt gengið,“ sagði Helgi í gamansömum tón, en Beggi greindi frá þessu á Instagram.
„Þetta er mjög júník lúkk sem hann hefur skartað síðustu ár,“ bætti hann við um breytt útlit Haaland.
Hörður telur að framherjinn sé að nýta sér enn frekari vinsældir á samfélagsmiðlum eftir HM, þar sem hann sló í gegn með norska landsliðinu.
„Hann varð algjör stórstjarna á HM og leikur hans á samfélagsmiðlum orðinn mun sterkari. Hann notar þetta til að stækka sitt brand, sem er eðlilegt.“
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.