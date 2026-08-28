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DV
433

Breytingin sem íslenskir áhrifavaldar missa sig yfir - „Það er fulllangt gengið“

433
Laugardaginn 29. ágúst 2026 07:30

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.

Erling Braut Haaland vakti mikla athygli þegar hann mætti til leiks í nýtt tímabil á Englandi með nýja hárgreiðslu.

„Það var eitt sem fékk íslenska áhrifavalda allavega til að missa sig, þegar Erling Braut Haaland mætti til leiks snoðaður. Beggi Ólafs í tilvistarkreppu, það er kannski fulllangt gengið,“ sagði Helgi í gamansömum tón, en Beggi greindi frá þessu á Instagram.

„Þetta er mjög júník lúkk sem hann hefur skartað síðustu ár,“ bætti hann við um breytt útlit Haaland.

Hörður telur að framherjinn sé að nýta sér enn frekari vinsældir á samfélagsmiðlum eftir HM, þar sem hann sló í gegn með norska landsliðinu.

„Hann varð algjör stórstjarna á HM og leikur hans á samfélagsmiðlum orðinn mun sterkari. Hann notar þetta til að stækka sitt brand, sem er eðlilegt.“

Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

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