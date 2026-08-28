Breytingar hjá KSÍ

KSÍ hefur greint frá breytingum á skipulagi á skrifstofu sambandsins.
Af vef KSÍ:
Breytingar hafa verið gerðar á skipulagi skrifstofu KSÍ sem miða að því að styrkja starfsemina, skýra ábyrgðarsvið, auka skilvirkni og bæta samhæfingu verkefna. Breytingarnar nú fela ekki í sér fjölgun starfsfólks og eru liður í áframhaldandi þróun og hagræðingu á starfsemi KSÍ.
Í kjölfar breytinganna hefur Ómar Smárason verið ráðinn skrifstofustjóri KSÍ. Í því hlutverki mun hann bera ábyrgð á innri samhæfingu verkefna, mannauðsmálum, samskiptum og stefnumótunarmálum, auk þess að styðja við daglega stjórnun starfseminnar. Með stöðu skrifstofustjóra eru sameinuð lykilverkefni sem snúa að innri starfsemi sambandsins undir eitt ábyrgðarsvið með það að markmiði að styrkja skipulag, skilvirkni og samvinnu milli sviða.
Óskar Örn Guðbrandsson tekur við starfi sviðsstjóra markaðssviðs KSÍ og mun leiða markaðs- og kynningarmál sambandsins og önnur verkefni markaðssviðs.
Á mótasviði verða einnig breytingar. Ingi Rafn Ingibergsson tekur við hlutverki leyfisstjóra KSÍ frá og með 1. nóvember af Fannari Helga Rúnarssyni sem lætur af störfum í haust og mun Ingi m.a. jafnframt vera starfsmaður mannvirkjanefndar.
Markmið breytinganna er að skýra og styrkja innri starfsemi KSÍ og tryggja að skipulag styðji sem best við fjölbreytt verkefni skrifstofunnar.