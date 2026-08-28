Beckham að ráða nýjan stjóra fyrir Messi og félaga

Inter Miami er að ráða Kily Gonzalez sem nýjan knattspyrnustjóra liðsins, samkvæmt Fabrizio Romano.
Hinn 52 ára gamli Argentínumaður tekur við eftir stutta tíð Guillermo Hoyos sem bráðabirgðastjóri, en Miami hefur ekki unnið í síðustu fimm leikjum sínum.
Gonzalez þekkir Lionel Messi vel frá tíma þeirra með argentínska landsliðinu. Hann var meðal annars í hópnum þegar Messi fékk rautt spjald í landsliðsfrumraun sinni gegn Ungverjalandi árið 2005.
Messi hefur síðar sagt að Gonzalez hafi hughreyst hann þegar hann fór grátandi inn í klefa eftir leikinn.
Gonzalez hefur áður þjálfað Rosario Central, Union de Santa Fe og Platense í Argentínu.
Hann verður fjórði Argentínumaðurinn í röð sem stýrir Inter Miami frá því Messi gekk til liðs við félagið árið 2023.
Javier Mascherano stýrði liðinu áður og vann MLS-bikarinn í fyrra en lét af störfum í apríl.
Gonzalez tekur nú við verkefninu hjá félagi David Beckham og mun reyna að snúa við slöku gengi liðsins.