Baðst afsökunar á framkomu sinni - „Kvaddi hann með stóru faðmlagi og tár í augunum“

Ollie Watkins baðst afsökunar á því að hafa neitað að spila með Aston Villa um síðustu helgi, en hann er nú á leið til Al-Hilal í Sádi-Arabíu.
Watkins gaf ekki kost á sér gegn Brighton og þrýsti á félagaskiptin. Unai Emery, stjóri Villa, segir framherjann hafa viðurkennt mistök sín og beðist afsökunar, sem bæði hann og leikmenn liðsins tóku vel í.
„Hann var í órétti en við samþykktum afsökunarbeiðnina. Framkoma hans og skuldbinding við félagið hefur verið frábær. Ég kvaddi hann með stóru faðmlagi og tár í augunum,“ sagði Emery, en Watkins hefur verið lykilmaður fyrir Villa undanfarin ár.
Villa hefur þegar samið við Chelsea um kaup á Nicolas Jackson fyrir 65 milljónir punda og verður honum ætlað að fylla skarð Watkins.