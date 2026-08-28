Arsenal ræðir við Real Madrid

Arsenal hefur hafið viðræður við Real Madrid um möguleg kaup á brasilíska kantmanninum Endrick. Talksport segir frá.
Arsenal er í leit að öflugri styrkingu í fremstu víglínu fyrir lok félagaskiptagluggans. Englandsmeistararnir reyndu einmitt við Vinicius Junior hjá Real Madrid fyrr í sumar en allt kom fyrir ekki. Þá hefur félagið augastað á Julian Alvarez hjá nágrönnum Real í Atletico.
Endrick átti erfitt uppdráttar fyrstu 18 mánuðina í Madríd en fann taktinn á láni hjá Lyon á seinni hluta síðasta tímabils. Þar skoraði hann átta mörk í 21 leik.
Jose Mourinho, stjóri Real Madrid, hefur sagst vilja halda Endrick og er þá talið að félagið sé mun frekar til í að lána hann, sleppi það honum yfir höfuð.
Arsenal horfir hins vegar til þess að kaupa leikmanninn.