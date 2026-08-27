Yfirvöld vilja lýsa Liverpool-goðsögn og sjónvarpsstjörnu gjaldþrota vegna skuldar

Jamie Carragher gæti þurft að lýsa yfir gjaldþroti vegna ógreiddra skatta sem eru sagðir nema 7-800 þúsund pundum.
Samkvæmt gögnum sem BBC hefur undir höndum lögðu lögmenn breskra skattyfirvalda fram formlega gjaldþrotabeiðni gegn Carragher í gær. Ku það vera úrræði sem er aðeins gripið til þegar aðrir möguleikar eru af borðinu.
Talsmaður Carragher segir um einkamál að ræða sem hefði átt að leysa fyrr. Nú sé unnið að því að greiða skuldina og búist sé við að málið verði leyst á næstunni án þess að gjaldþrotaferlinu verði haldið áfram.
Carragher lék allan sinn feril með Liverpool en hefur eftir að ferlinum lauk starfað sem sérfræðingur, einkum hjá Sky Sports, við afar góðan orðstýr.