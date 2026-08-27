Veikur annan daginn í röð og Arsenal fylgist með - Flestir telja að ekkert sé að honum

Julian Alvarez, framherji Atletico Madrid, hefur misst af æfingu annan daginn í röð vegna veikinda á sama tíma og Arsenal fylgist grannt með stöðu hans.
Samkvæmt Daily Mail vill hinn 26 ára gamli Argentínumaður yfirgefa Atletico og er Barcelona draumaáfangastaður hans. Atletico hefur hins vegar tekið skýrt fram að félagið muni ekki selja hann til spænska keppinautarins.
Það gæti opnað dyrnar fyrir Arsenal, sem hefur lengi haft áhuga á Alvarez. Félagið hefur þegar safnað ítarlegum upplýsingum um leikmanninn, meðal annars um meiðslasögu, líkamleg gögn og frammistöðu, og niðurstaðan er sögð sú að hann passi fullkomlega í hugmyndir Mikel Arteta.
Alvarez fékk slæmar móttökur frá stuðningsmönnum Atletico í fyrsta deildarleik tímabilsins gegn Villarreal og var baulað á hann fyrir, á meðan og eftir leik.
Atletico hefur þó staðið fast á því að Alvarez sé ekki til sölu, en talið er að tilboð í kringum 130 milljónir punda gæti breytt stöðunni.
Alvarez hefur skorað 49 mörk í 107 leikjum fyrir Atletico síðan hann kom frá Manchester City árið 2024.