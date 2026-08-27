Uppljóstra ástæðunum fyrir vinslitum Beckham og Bretaprins í nýrri bók - Þetta var upphafið að endinum

Knattspyrnugoðsögnin David Beckham varð furðu lostinn yfir framkomu Harry Bretaprins þegar hann ferðaðist til Ástralíu á Invictus-leikana árið 2018.
Þessu er haldið fram í nýrri bók, Brand Beckham, þar sem fjallað er um vinslit þeirra. Invictus Games eru alþjóðlegir íþróttaleikar fyrir særða, slasaða og veika hermenn og fyrrverandi hermenn, sem Harry stofnaði árið 2014.
Beckham ferðaðist til Ástralíu ásamt fjölskyldu sinni sérstaklega til að styðja Harry og leikana. Samkvæmt bókinni hafði verið gert ráð fyrir að vinirnir hittust þar, en Harry lét ekki ná í sig og ekkert varð af því. Beckham er sagður hafa verið forviða yfir framkomunni.
Þeir höfðu áður verið nánir vinir og David og Victoria Beckham voru meðal gesta í brúðkaupi Harry og Meghan Markle árið 2018. Sambandið er sagt hafa versnað eftir að Meghan grunaði einhvern í kringum Beckham-hjónin um að leka upplýsingum um þau til fjölmiðla.
Harry og Beckham hafa þó ekki slitið öllu sambandi og hittust meðal annars á fótboltaleik í Miami árið 2024. Samkvæmt bókinni er vinátta þeirra hins vegar engan veginn eins náin og áður fyrr.