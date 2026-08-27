Umrót á vinsælasta þætti Englands - Vill nú bara mæta einu sinni í mánuði

Alan Shearer hefur staðfest að hann muni draga úr þátttöku sinni í Match of the Day á BBC eftir um 20 ár sem fastur sérfræðingur þáttarins.
Shearer, sem er markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar með 260 mörk, segir að hann muni framvegis aðeins birtast um það bil einu sinni í mánuði.
„Ég sagði þeim fyrir nokkru að ég vildi fá einhverjar af laugardagshelgunum mínum aftur. Þetta verður líklega um einn þáttur í mánuði,“ sagði Shearer við Daily Mail.
Hinn 56 ára gamli fyrrum framherji Newcastle ætlar þó áfram að lýsa leikjum í enska bikarnum og segir að hann hlakki til að mæta oftar á leiki Newcastle.
Shearer kom fram í fyrsta Match of the Day þætti tímabilsins ásamt Wayne Rooney.
BBC hefur jafnframt fjölgað sérfræðingum sínum fyrir tímabilið og meðal nýrra nafna eru Toby Alderweireld, Robbie Keane, Ashley Young og Thomas Frank.
Breytingarnar koma á sama tíma og talsverðar tilfæringar hafa orðið hjá Match of the Day eftir brotthvarf Gary Lineker.