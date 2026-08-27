Ummæli leikmanns KR um Víking vekja athygli fyrir kvöldið - „Eru að fara í Evrópuleik bara til að halda klúbbnum á floti“

Aron Sigurðarson, lykilmaður og fyrirliði KR, telur að Víkingur hafi spennt bogann ansi hátt fyrir komandi leiktíð og það hafi verið krafa að komast í deildarkeppni Evrópu.
Þetta segir Aron í samtali við Sýn/Vísi. Víkingur er með bakið upp við vegg í umspilseinvígi við Borac Banja Luka frá Bosníu, er 1-3 undir. Sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar er undir í seinni leiknum í kvöld.
KR er það lið sem hefur verið líklegast til að veita Íslandsmeisturunum samkeppni um titilinn hér heima í ár en þó ber frekar mikið í milli tveggja efstu liðanna.
„Sjö leikir eftir af Íslandsmótinu en þeir eru að fara í eitthvað allt annað. Þeir eru að fara í Evrópuleik bara til að halda klúbbnum á floti, segi ég. Þeir eru að fara í risaleik, boginn er ekkert eðlilega mikið spenntur og þetta var krafa hjá þeim fyrir tímabilið, að komast inn í riðlakeppni. Þannig að ég held að þeir séu ekkert að pæla endilega í okkur. Þeir eru með annað og stærra til að pæla í,“ sagði Aron.