UEFA lögsækir FIFA

UEFA hefur hafið undirbúning að málsókn gegn FIFA og Gianni Infantino forseta sambandsins vegna umdeildra áforma hans um að selja einkafjárfestum hlut í stærstu keppnum FIFA.
BBC hefur undir höndum gögn þar sem UEFA óskar eftir aðgangi að sönnunargögnum í Bandaríkjunum sem sambandið hyggst nota í málsókn í Sviss. UEFA sakar Infantino um að hafa komið áformunum á fót til að auðga sjálfan sig og lítinn hóp fjárfesta.
Áformin snerust um að færa viðskiptaleg réttindi HM karla og kvenna og HM félagsliða undir nýtt félag, FIFA Forward Enterprise, og selja 21 prósents hlut til einkafjárfesta fyrir 4,2 milljarða dala. UEFA telur verðmatið hafa verið óeðlilega lágt og ekki óháð.
UEFA heldur því jafnframt fram að Infantino og fámennur hópur hafi unnið að áformunum á laun í meira en ár, án vitneskju FIFA-ráðsins, UEFA eða annarra knattspyrnusambanda.
Áformin voru á endanum lögð til hliðar eftir mikla gagnrýni.