Tvö ítölsk félög skoða það að kaupa miðjumann Liverpool

Napoli og Lazio hafa áhuga á Harvey Elliott, miðjumanni Liverpool, samkvæmt Daily Mail.
Hinn 23 ára gamli Elliott átti erfitt tímabil á láni hjá Aston Villa á síðustu leiktíð. Í lánssamningnum var ákvæði sem gerði kaupskyldu upp á 35 milljónir punda virka ef hann næði tíu leikjum.
Unai Emery valdi því að nota hann sparlega eftir fyrstu leikina og Elliott endaði með aðeins níu leiki og eitt mark.
Hann varð þó Evrópudeildarmeistari með Villa, þó hann hafi verið ónotaður varamaður í úrslitaleiknum.
Búist er við auknum áhuga á Elliott á lokadögum félagaskiptagluggans, en Liverpool hefur enn ekki fengið formlega fyrirspurn vegna hans.
Napoli og Lazio eru bæði sögð fylgjast með stöðunni.