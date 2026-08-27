Tjá sig um heilsufar Musiala eftir að hann hneig niður í tvígang

Jamal Musiala er byrjaður að æfa aftur með Bayern München eftir að hafa tvisvar hnigið niður í æfingaleikjum liðsins á undirbúningstímabilinu.
Hinn 23 ára gamli Þjóðverji greindi sjálfur frá því að hann hefði verið greindur með tímabundna taugafræðilega truflun sem veldur svokölluðum fjarveruköstum. Hann sagði ástandið meðhöndlanlegt og að hann væri í nánu samstarfi við sérfræðinga.
Vincent Kompany, þjálfari Bayern, staðfesti að Musiala yrði ekki með í fyrsta leik Bundesligunnar gegn Stuttgart en sagði jákvætt að hann hefði tekið þátt í æfingu liðsins á fimmtudag.
„Hann er að venjast auknum lyfjaskammti og bregst vel við honum. Hann verður aftur í hópnum á einhverjum tímapunkti og mun spila eðlilega aftur,“ sagði Kompany.
Musiala fékk köstin í leikjum gegn RB Leipzig og Heidenheim með aðeins fjögurra daga millibili.
Alphonso Davies sagði atvikin hafa tekið mikið á leikmenn Bayern en lagði áherslu á að liðið myndi standa þétt við bakið á Musiala.
Musiala sjálfur hefur reynt að róa stuðningsmenn og segist líða vel, vera bjartsýnn og staðráðinn í að snúa aftur á völlinn þegar læknar gefa grænt ljós.