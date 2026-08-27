Þetta hafa veðbankar að segja um erfitt verkefni Víkings - Gríðarlegir fjármunir í boði

Víkingur heimsækir bosnísku meistarana í Borac Banja Luka í kvöld í afar mikilvægum leik í umspili Sambandsdeildarinnar.
Íslandsmeistararnir eru með bakið upp við vegg eftir 1-3 tap hér heima í fyrri leiknum. Liðið þarf því að vinna með að minnsta kosti tveimur mörkum til að koma einvíginu í framlengingu og eiga von um að spila í Sambandsdeildinni í vetur.
Eins og gefur að skilja hafa veðbankar meiri trú á því að Borac fari áfram eftir úrslit fyrri leiksins. Stuðull á að þeir vinni aftur í kvöld á Lengjunni er þá 1,88 en 3,04 á sigur Víkings. Sem fyrr segir þarf Víkingur þó allavega að vinna með tveimur. Stuðullinn á það er 6,06.
Það eru þá miklir fjármunir í húfi í kvöld og munar að minnsta kosti 305 milljónum fyrir Víking að komast áfram í kvöld, miðað við það að detta út. Félagið hefur tryggt sér 241 milljón króna í undankeppninni hingað til, auk bónusa, svosem bónus sem er greiddur til landsmeistara sem komast ekki í deildarkeppni í Evrópu.
Fyrir að fara áfram í kvöld væri heildarávinningur Víkngs kominn í 546 milljónir. Það er samanlögð upphæð fyrir að komast í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar (um 447 milljónir) og fyrir undankeppnina hingað til (um 99 milljónir).
Leikurinn í Bosníu hefst klukkan 18:30 að íslenskum tíma og þarf Víkingur að spila sinn besta leik til að komast áfram.