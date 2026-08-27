Stjarnan vísar ummælum Jóns Þórs til föðurhúsanna með duldum skilaboðum í myndbandi

Stjarnan hefur svarað ummælum Jóns Þórs Haukssonar, fyrrverandi þjálfara liðsins, með myndbandi frá æfingu meistaraflokks karla í Miðgarði.
Jón Þór sagði í viðtali við Gunnlaug Jónsson á mánudag að það hefði komið honum verulega á óvart þegar hann tók við liðinu að enginn styrktarþjálfari, sjúkraþjálfari eða fitness-þjálfari væri starfandi hjá félaginu.
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„Mér fannst þetta vera í hrópandi ósamræmi við það að Stjarnan ætlaði sér að vera topplið á Íslandi og í titilbaráttu þetta tímabilið,“ sagði Jón Þór í viðtalinu.
Stjarnan hefur nú brugðist við með myndbandi þar sem sérstaklega eru kynntir tveir starfsmenn í kringum liðið.
Þar er Hermann Þór Haraldsson kynntur sem styrktarþjálfari og Egill Atlason sem sjúkraþjálfari.
Svar Stjörnunnar kemur í kjölfar mikillar umræðu um starfsaðstæður Jóns Þórs hjá félaginu og ummæli hans um skipulagið í kringum liðið.
Málið hefur vakið töluverða athygli síðustu daga og ljóst að Stjarnan vill með myndbandinu gera athugasemd við þá mynd sem dregin var upp í viðtalinu.