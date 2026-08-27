Snýr aftur heim og ætlar að spila frítt til að hjálpa til

Ander Herrera, fyrrum leikmaður Manchester United, hefur snúið aftur til uppeldisfélags síns Real Zaragoza, 37 ára að aldri.
Herrera kemur til félagsins á frjálsri sölu frá Boca Juniors og hefur ákveðið að spila án launa. Launin sem honum hefðu annars verið greidd munu renna til góðgerðastarfs á vegum félagsins.
Zaragoza leikur nú í spænsku C-deildinni eftir erfið ár fjárhagslega og íþróttalega, en Herrera segist vilja hjálpa félaginu aftur á þann stall sem það á heima.
„Þetta er líklega síðasti draumurinn sem ég vildi láta rætast. Að koma heim, þangað sem ég ólst upp og fékk tækifæri til að verða atvinnumaður,“ sagði Herrera við BBC Sport.
„Ég þarf ekki samning. Ég hef átt mjög farsælan feril og get gefið sjálfum mér þessa gjöf.“
Herrera segir það sérstakt að geta klárað ferilinn þar sem hann hófst. „Á Spáni segjum við að þetta sé að loka hringnum,“ sagði hann.