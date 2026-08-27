Sjónvarpskonan dælir út mjög djörfum myndum eftir að fyrrverandi fann nýja ást

Sjónvarpskonan Maya Jama hefur verið í sviðsljósinu á Ibiza þar sem hún fagnaði 32 ára afmæli sínu með vinum.
Jama, sem stýrir Love Island, hefur deilt myndum og myndböndum úr ferðinni á samfélagsmiðlum þar sem hún hefur meðal annars notið sólar, veitingastaða og næturlífs eyjunnar.
Ferðin kemur nokkrum mánuðum eftir að sambandi hennar og Ruben Dias, varnarmanns Manchester City, lauk.
Þau byrjuðu saman í lok árs 2024 og fluttu síðar saman en sambandinu lauk í maí eftir um 18 mánuði. Samkvæmt heimildum var enginn ágreiningur á milli þeirra heldur hafi annasamt vinnu- og ferðaprógram beggja ráðið miklu.
Dias hefur síðan verið orðaður við fyrirsætuna Valentina Best eftir að aðdáendur töldu sig sjá vísbendingar um að hún hefði dvalið á heimili hans í Cheshire.
Jama virðist á sama tíma njóta frísins á Ibiza og skrifaði við eina færsluna: „Maður á að njóta sín.“