Sjáðu myndbönd frá sturluninni sem gekk á í Frakklandi eftir leik í Meistaradeildinni - Ögraði þeim og allt varð vitlaust

Matteo Guendouzi var í aðalhlutverki þegar allt sauð upp úr eftir 2-1 sigur Fenerbahce á útivelli gegn Lyon í umspili Meistaradeildarinnar.
Fenerbahce vann einvígið 3-2 samanlagt og tryggði sér sæti í Meistaradeildinni í fyrsta sinn síðan tímabilið 2008-2009. Eftir leik brutust út mikil slagsmál milli leikmanna, starfsmanna og stuðningsmanna liðanna.
Guendouzi, sem lék áður með erkifjendum Lyon í Marseille, ögraði stuðningsmönnum andstæðingsins er hann fagnaði fyrir framan þá og söng um Marseille. Hlutum var kastað í hann úr stúkunni af stuðningsmönnum Lyon og einn komst niður á völlinn og veittist að Frakkanum.
Guendouzi sagðist eftir leik hafa mátt þola svívirðingar í garð fjölskyldu sinnar allan leikinn. Ismail Kartal, stjóri Fenerbahce, sagði jafnframt að einn úr þjálfarateymi Lyon hefði ráðist að Guendouzi og liðsfélagar hans því komið honum til varnar.
Ekki liggur fyrir hvort UEFA muni refsa félögunum vegna ólátanna, en hér að neðan má sjá nokkur myndskeið frá því sem gekk á.
SON DAKİKA | Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasındaki gerilimin başladığı anlar... pic.twitter.com/WP1Yn01X0g
— Aykırı (@aykiri) August 26, 2026
😱Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
Former Gunner Matteo Guendouzi, who previously played for Lyon's fierce rivals Marseille between 2021-2024, was at the centre of the controversy after appearing to taunt sections of the home support following Fenerbahce's victory in the CL playoffs. 😳 pic.twitter.com/GjTQjwZB3d
— DailyAFC (@DailyAFC) August 27, 2026