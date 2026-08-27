Hafa samband
DV
433

Sjáðu myndbönd frá sturluninni sem gekk á í Frakklandi eftir leik í Meistaradeildinni - Ögraði þeim og allt varð vitlaust

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 27. ágúst 2026 09:50

Matteo Guendouzi var í aðalhlutverki þegar allt sauð upp úr eftir 2-1 sigur Fenerbahce á útivelli gegn Lyon í umspili Meistaradeildarinnar.

Fenerbahce vann einvígið 3-2 samanlagt og tryggði sér sæti í Meistaradeildinni í fyrsta sinn síðan tímabilið 2008-2009. Eftir leik brutust út mikil slagsmál milli leikmanna, starfsmanna og stuðningsmanna liðanna.

Guendouzi, sem lék áður með erkifjendum Lyon í Marseille, ögraði stuðningsmönnum andstæðingsins er hann fagnaði fyrir framan þá og söng um Marseille. Hlutum var kastað í hann úr stúkunni af stuðningsmönnum Lyon og einn komst niður á völlinn og veittist að Frakkanum.

Guendouzi sagðist eftir leik hafa mátt þola svívirðingar í garð fjölskyldu sinnar allan leikinn. Ismail Kartal, stjóri Fenerbahce, sagði jafnframt að einn úr þjálfarateymi Lyon hefði ráðist að Guendouzi og liðsfélagar hans því komið honum til varnar.

Ekki liggur fyrir hvort UEFA muni refsa félögunum vegna ólátanna, en hér að neðan má sjá nokkur myndskeið frá því sem gekk á.

Fleiri fréttir