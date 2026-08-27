Segir frá furðulegri ástæðu þess að hann var rekinn úr starfi

Steve Bruce, fyrrum knattspyrnustjóri West Brom, segir að ákvörðun hans um að taka Brandon Thomas-Asante af velli hafi í raun kostað hann starfið hjá félaginu árið 2022.
Thomas-Asante gekk til liðs við West Brom frá Salford City síðasta dag félagaskiptagluggans það sumar og vakti strax athygli með marki gegn Burnley.
Bruce rifjaði upp leik gegn Luton þar sem hann tók sóknarmanninn af velli og setti Karlan Grant inn á í staðinn.
„Ástæðan fyrir því að ég var rekinn var í raun sú að ég tók hann af velli,“ sagði Bruce við talkSPORT.
Stuðningsmenn West Brom brugðust illa við skiptingunni og kölluðu að Bruce vissi ekki hvað hann væri að gera.
Bruce vann aðeins átta af 32 leikjum sínum með West Brom og var rekinn eftir eina sigurinn í fyrstu tólf deildarleikjum næsta tímabils.
Hann segir þó ánægjulegt að sjá Thomas-Asante hafa þróast áfram og nú vera kominn í ensku úrvalsdeildina með Coventry.
„Hann er gott barn með stórt hjarta og ég vona að honum gangi vel,“ sagði Bruce.