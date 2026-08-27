Riftir samningi sínum við Arsenal - Er sagður eftirsóttur

Reiss Nelson er farinn frá Arsenal eftir að félagið og leikmaðurinn komust að samkomulagi um að rifta samningi hans ári áður en hann átti að renna út.
Hinn 26 ára gamli kantmaður er því orðinn samningslaus og frjálst að semja við nýtt félag. West Ham hefur meðal annars verið orðað við hann.
Nelson kom upp úr akademíu Arsenal og var alls í 18 ár hjá félaginu. Hann lék 90 leiki með aðalliðinu, skoraði átta mörk og lagði upp níu.
Hann vann enska bikarinn með Arsenal árið 2020 og var einnig hluti af liðinu sem vann Community Shield 2017 og 2020.
Nelson fór fjórum sinnum á láni frá Arsenal, meðal annars til Hoffenheim, Feyenoord, Fulham og Brentford.
Arsenal þakkaði Nelson fyrir framlag hans til félagsins og óskaði honum velfarnaðar í framhaldinu.