Reyna að selja Alvarez til Arsenal - Leynilegur fundur sem þeir sögðu tengjast öðrum leikmanni

Atletico Madrid er tilbúið að selja Julian Alvarez til Arsenal fyrir meira en 120 milljónir punda, samkvæmt Ben Jacobs, blaðamanni Talksport sem sérhæfir sig í félagaskiptum.
Sendinefnd Atletico ferðaðist til London í síðustu viku og ræddi þar beint við Arsenal um möguleg kaup á argentínska framherjanum. Spænska félagið hafði gefið í skyn að ferðin tengdist Nicolas Jackson, en samkvæmt Talksport var Alvarez til umræðu.
Atletico hefur alfarið lokað á að selja Alvarez til Barcelona, þangað sem leikmaðurinn vill fara, en er tilbúið að skoða tilboð frá Arsenal yfir 120 milljónum punda.
Arsenal er reiðubúið að leggja fram tilboð áður en félagaskiptaglugganum verður lokað, ákveði Alvarez að hann vilji snúa aftur til Englands, hvar hann spilaði áður með Manchester City.
Samband Alvarez við Atletico, einkum stuðningsmenn félagsins, virðist farið í vaskinn. Það var til að mynda baulað hressilega á hann í leiknum gegn Villarreal um síðustu helgi.