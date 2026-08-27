Rafael Leao liggur undir feldi - Tvö áhugaverð tilboð á borðinu

Rafael Leao hefur enn ekki ákveðið hvort hann gangi til liðs við Aston Villa eða Galatasaray, samkvæmt Sky á Ítalíu.
Galatasaray hefur þegar náð samkomulagi við AC Milan um kaup á hinum 27 ára gamla Portúgala fyrir 38,5 milljónir punda auk mögulegra bónusgreiðslna.
Aston Villa hefur hins vegar lagt fram öðruvísi tilboð. Þar er um að ræða lánssamning með kaupskyldu, að heildarverðmæti 42,8 milljónir punda. Villa myndi greiða 6,8 milljónir í lánsgjald og síðan 36 milljónir fyrir leikmanninn.
Galatasaray er sem stendur tilbúið að bjóða Leao hærri laun en Aston Villa.
Leao á því lokaákvörðunina og gæti framtíð hans skýrst á allra næstu dögum.