Ótrúlegt 80 milljarða byrjunarlið sem City hefur selt frá sér í sumar

Manchester City hefur nánast skipt út heilu byrjunarliði í sumar, en leikmenn sem félagið keypti á samtals 475 milljónir punda hafa yfirgefið félagið eða eru á leið burt.
Miklar breytingar hafa orðið eftir brotthvarf Pep Guardiola og komu Enzo Maresca. Meðal þeirra sem hafa farið eru Rodri til Barcelona, Bernardo Silva til Real Madrid, Savinho til Tottenham og Tijjani Reijnders til Al-Qadsiah.
James Trafford, John Stones, Manuel Akanji og Nathan Ake eru einnig farnir, Kalvin Phillips er farinn á láni til Sheffield United og Nico Gonzalez og Omar Marmoush eru á leið til Newcastle og Tottenham.
City hefur þó fjárfest fyrir um 234 milljónir punda í nýjum leikmönnum. Þar munar mest um Elliot Anderson, sem kostaði 116 milljónir, og hinn 18 ára gamla Ayyoub Bouaddi, sem kom frá Lille fyrir rúma 81 milljón.
Og félagið gæti eytt enn meira áður en glugganum verður lokað. City undirbýr tilboð í Enzo Fernandez hjá Chelsea, sem myndi sennilega kosta vel yfir 100 milljónir punda.
The Sun tók saman byrjunarlið leikmanna sem City hefur selt í sumar og hvað þeir kostuðu félagið á sínum tíma.