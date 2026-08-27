Má fara frá Liverpool um leið og Barcola skrifar undir

Cody Gakpo gæti fengið að yfirgefa Liverpool ef félagið klárar kaupin á Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain.
Samkvæmt Sky Sports hefur Liverpool náð samkomulagi í meginatriðum við PSG um kaup á hinum 23 ára gamla Barcola fyrir 120 milljónir punda. Enn á eftir að ganga frá einu lokaatriði í samningnum.
Komi Barcola inn verður Liverpool tilbúið að leyfa Gakpo að fara, en bæði Manchester City og Tottenham hafa áhuga á hollenska landsliðsmanninum.
Liverpool vinnur einnig að kaupum á öðrum kantmanni og hefur nú beint sjónum sínum að Ismaila Sarr hjá Crystal Palace eftir erfiðar viðræður við Brighton um Yankuba Minteh.
Manchester City hefur þegar selt Savio til Tottenham og Omar Marmoush er einnig sagður vera á leið frá félaginu.