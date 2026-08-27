Lesbísk stórstjarna eyðir öllum ummerkjum um kynhneigð sína - Mætt til starfa í Sádí Arabíu

Spænska knattspyrnukonan Esther González hefur samið við Al-Qadsiah í Sádi-Arabíu, aðeins um mánuði eftir að hún fékk sig lausa undan samningi við Gotham FC í Bandaríkjunum.
Þá sagði González að hún þyrfti að snúa aftur til Spánar vegna fjölskyldumála og að hún hygðist taka sér hlé frá knattspyrnu.
Nú hefur hins vegar verið staðfest að hún haldi ferlinum áfram hjá Al-Qadsiah í sádiarabísku kvennadeildinni.
Félagaskiptin hafa vakið töluverða athygli, meðal annars vegna þess að González er samkynhneigð og hefur áður verið opinberlega í sambandi með konu. Réttindi hinsegin fólks í Sádi-Arabíu eru mjög takmörkuð og samkynhneigð er refsiverð samkvæmt lögum landsins.
Outsports greinir frá því að stuðningsmenn Gotham og fleiri úr hinsegin samfélaginu hafi gagnrýnt ákvörðun hennar harðlega. Einnig hefur verið bent á að brottför hennar frá Gotham hafi verið útskýrð með fjölskylduástæðum aðeins nokkrum vikum áður.
González hefur eytt öllum ummerkjum um kynhneigð sína á samfélagsmiðlum og eytt út myndum af unnustu sinni og barni þeirra.
González er stórt nafn í kvennafótboltanum. Hún hjálpaði Gotham FC að vinna NWSL-titla og var einnig hluti af spænska landsliðinu sem varð heimsmeistari árið 2023.
Koma hennar er því talin mikill fengur fyrir Al-Qadsiah og sádiarabísku kvennadeildina, sem hefur á undanförnum árum reynt að laða að sér þekktari leikmenn.