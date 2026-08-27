Kröftug byrjun Víkinga dugði ekki til - Eru úr leik í Evrópu

Víkingur Reykjavík missir af sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir 3-1 tap gegn Borac í síðari leik liðanna.
Borac vann fyrri leikinn 3-1 og vann einvígið því samanlagt 6-2.
Víkingar fengu þó draumabyrjun í síðari leiknum þegar Damir Hrelja varð fyrir því óláni að setja boltann í eigið mark á 17. mínútu. Staðan varð þar með 0-1 og Víkingur kominn aftur inn í einvígið.
Heimamenn svöruðu hins vegar í síðari hálfleik. Sebastián Herera jafnaði metin á 55. mínútu og aðeins ellefu mínútum síðar kom Luka Juricic Borac yfir. Það var svo í uppbótartíma sem síðasta markið kom.
Lokastaðan varð 3-1 fyrir Borac og þar með 6-2 samanlagt.
Víkingur hafði vonast til að komast alla leið í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar en Evrópuævintýri liðsins er nú lokið. Borac tryggði sér hins vegar sæti í deildarkeppninni eftir sannfærandi frammistöðu yfir leikina tvo