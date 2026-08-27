Hörmungar Manchester United að selja leikmenn halda áfram

Manchester United hefur enn ekki selt neinn fastan leikmann úr aðalliðshópnum þegar aðeins fáeinir dagar eru eftir af félagaskiptaglugganum.
The Sun fjallar um erfiða stöðu félagsins og bendir á að nokkrir leikmenn séu mjög erfiðir í sölu.
Joshua Zirkzee er þar nefndur sérstaklega. Hann kostaði United 36,5 milljónir punda árið 2024 en hefur aðeins skorað tvö úrvalsdeildarmörk á 20 mánuðum. Félagið er talið eiga erfitt með að fá nægilega hátt verð fyrir hann og lánsdvöl gæti því orðið líklegasta niðurstaðan.
Marcus Rashford er einnig sagður erfiður í sölu, meðal annars vegna þess að hann þénar um 325 þúsund pund á viku. United er sagt vilja um 26 milljónir punda fyrir hann.
Manuel Ugarte er síðan frá vegna alvarlegra hnémeiðsla og því ekki raunhæfur söluvalkostur.
United hefur þó fengið einhverjar tekjur fyrir yngri leikmenn, en stóru sölurnar hafa enn látið á sér standa.