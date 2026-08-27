Grealish hefur gert upp hug sinn

Jack Grealish vill helst snúa aftur til Everton fari hann frá Manchester City áður en félagaskiptaglugganum verður lokað. Frá þessu greina BBC og fleiri miðlar.
Enzo Maresca, nýr stjóri City, er tilbúinn að leyfa hinum þrítuga Grealish að fara, en ekkert formlegt tilboð hefur enn borist. Everton hefur þó verið í sambandi við leikmanninn.
Grealish var lánaður til Everton á síðasta tímabili og skoraði tvö mörk og lagði upp sex í 20 leikjum áður en meiðsli bundu enda á tímabil hans í janúar. Honum leið greinilega vel hjá Everton því þangað vill hann fara, en Sunderland hefur einnig áhuga.
Þá hefur City einmitt áhuga á Iliman Ndiaye, kantmanni Everton. Senegalinn hefur hafnað nokkrum tilboðum félagsins um nýjan samning en Everton er sagt vilja um 70 milljónir punda fyrir hann.