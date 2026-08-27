Grealish hefur ákveðið hvert hann vill fara - City vill losna við hann

Jack Grealish er sagður kjósa helst að snúa aftur til Everton ef hann yfirgefur Manchester City áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt Sky Sports eru Everton og City enn í viðræðum um mögulegan samning, eftir að Grealish stóð sig vel á láni hjá Everton á síðustu leiktíð.
Ýmsar útfærslur eru til skoðunar, þar á meðal varanleg kaup, nýtt lán eða sérstakt samkomulag vegna síðasta árs samnings hans við City.
Sunderland hefur einnig áhuga á Grealish og Aston Villa hefur verið nefnt til sögunnar, þó Villa hafi þegar nýtt tvö lánspláss innan ensku úrvalsdeildarinnar.
Enzo Maresca, stjóri City, sagði á fimmtudag að Grealish væri áfram leikmaður félagsins þar til annað kæmi í ljós.
„Svo sjáum við hvað gerist á næstu fjórum eða fimm dögum,“ sagði Maresca.