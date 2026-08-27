Goretzka mættur til Villa

Aston Villa hefur fengið þýska miðjumanninn Leon Goretzka til liðs við sig á frjálsri sölu. Ekki er gefið upp hversu langan samning hann skrifar undir.
Goretzka, sem er 31 árs, yfirgaf Bayern Munchen í sumar eftir að samningur hans rann út. Hann hafði þá leikið með þýska stórveldinu í átta ár og til að mynda unnið sjö Þýskalandsmeistaratitla og Meistaradeild Evrópu.
Goretzka lék 48 leiki í öllum keppnum á síðasta tímabili, þar af 27 í byrjunarliði, og skoraði fimm mörk auk þess að leggja upp önnur fimm.