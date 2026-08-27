Gerir ráð fyrir því að fara frá United á allra næstu dögum - Mikill áhugi

Joshua Zirkzee býst við að yfirgefa Manchester United áður en félagaskiptaglugginn lokar, samkvæmt Daily Mail.
Hinn 25 ára gamli framherji hefur verið orðaður við brottför stóran hluta sumarsins og Juventus er talið meðal þeirra félaga sem koma sterklega til greina.
Napoli, Roma og Aston Villa hafa einnig verið tengd við Zirkzee, sem gekk til liðs við United frá Bologna fyrir 36,5 milljónir punda fyrir tveimur árum.
Endurkoma til Ítalíu er talin líklegust, en möguleikar Juventus gætu aukist ef félagið selur Jonathan David á næstu dögum.
Aston Villa gæti einnig blandað sér í baráttuna þar sem óvissa ríkir um framtíð Ollie Watkins.
United vill þó ekki selja Zirkzee nema félagið nái að tryggja sér annan sóknarmann. Michael Carrick og stjórn félagsins gætu því þurft að vinna hratt á lokadögum gluggans.