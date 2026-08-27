Freyr valinn bestur

Freyr Alexandersson hefur verið valinn þjálfari júlímánaðar í norsku úrvalsdeildinni og leikmaður liðsins, Amin Chiakha, var valinn besti ungi leikmaður mánaðarins.
Freyr tók við Rosenborg í sumar og vann fyrstu þrjá deildarleiki sína í júlí. Liðið vann Kristiansund og Start 3-0 og Fredrikstad 4-0.
Í umsögn dómnefndar sem veitir verðlaunin segir að Freyr hafi gjörbreytt Rosenborg á ótrúlega skömmum tíma. Liðið hafi farið úr næstneðsta sæti, klifrað upp töfluna og hann hafi sett mark sitt skýrt á liðið.