Frábærar fréttir fyrir stuðningsmenn Liverpool

Liverpool er að nálgast kaup á Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain. Kaupverðið verður allt að 120 milljónir punda. Allir helstu miðlar greina frá þessu í morgunsárið.
Það náðist mikilvægur áfangi í viðræðum félaganna í gærkvöldi. Samið var um að Liverpool greiði rúmlega 100 milljónir punda strax og svo gætu fylgt árangurstengdar greiðslur síðar meir.
Liverpool hefur lagt mikla áherslu á að fá hinn 23 ára gamla Barcola í sumar og kantmaðurinn vill sjálfur ólmur ganga í raðir félagsins. Hann á ekki fast sæti í liði Evrópumeistaranna.
Liverpool vill einnig bæta við kantmanni hægra megin í sóknarlínuna og hefur meðal annars gert tvö tilboð í Yankuba Minteh hjá Brighton, en þeim var hafnað.