Eftir mikinn þrýsting frá leikmanninum eru skiptin til Sádí að verða að veruleika

Ollie Watkins er við það að fara frá Aston Villa til Al-Hilal í Sádi-Arabíu.
Samkvæmt helstu miðlum hafa félögin náð samkomulagi um kaupverð upp á um 51 milljón punda. Watkins hafði áður samið um kaup og kjör við Al-Hilal og er sagður hafa þrýst á að félagaskiptin færu í gegn.
Þessi þrítugi enski landsliðsmaður var ekki í leikmannahópi Villa í 4-0 tapinu gegn Brighton um síðustu helgi og virðist nú aðeins eiga eftir að ganga endanlega frá skiptunum.
Villa hefur þegar brugðist við og er sagt hafa samið við Chelsea um kaup á Nicolas Jackson fyrir allt að 65 milljónir punda. Jackson þekkir Unai Emery, stjóra Villa, vel eftir að hafa leikið undir hans stjórn hjá Villarreal.
Watkins hefur verið hjá Aston Villa frá 2020 og verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins á þeim tíma.