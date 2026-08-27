Drátturinn í Meistaradeild Evrópu vekur athygli - Meistararnir fá tvo stórleiki

Dregið hefur verið í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu og ljóst er að fram undan eru fjölmargir stórleikir þegar 36 lið berjast um sæti í útsláttarkeppninni.
Fyrirkomulagið er þannig að hvert lið leikur átta leiki, fjóra heima og fjóra úti, gegn átta mismunandi andstæðingum. Liðin voru flokkuð í fjóra styrkleikapotta og fá tvö lið úr hverjum potti sem mótherja.
Nokkrar risaviðureignir standa upp úr. Paris Saint-Germain fær Barcelona í heimsókn en fer sjálft til Manchester City. Real Madrid mætir Inter á Santiago Bernabéu og fer einnig í heimsókn til Arsenal, á meðan Bayern München tekur á móti Arsenal og sækir Atlético Madrid heim.
Liverpool fær Atlético Madrid, Porto, Villarreal og Lens á Anfield en þarf meðal annars að fara á útivöll gegn Inter, Club Brugge og Fenerbahce. Manchester City fær PSG, Sporting, Napoli og AEK Aþenu heim, en ferðast til Barcelona, Porto, Leipzig og Lens.
Manchester United er í öðrum styrkleikapotti og fékk áhugaverðan drátt. United tekur á móti Bayern München, Roma, Leipzig og Sabah en fer til Atlético Madrid, Sporting, Villarreal og Como.
Arsenal fær einnig Borussia Dortmund, Lille og Sabah heim en Barcelona fær Manchester City, Aston Villa, Feyenoord og Como á heimavelli. Inter tekur á móti Liverpool og Manchester City mætir PSG, sem tryggir stórleiki strax í deildarkeppninni.
Nýliðarnir og minni spámenn fengu einnig draumaleiki. Como fær PSG og Manchester United í heimsókn, Sabah tekur á móti Barcelona og Borussia Dortmund og Viking fær Bayern München og PSV heim. Slavia Prag tekur á móti Arsenal og Aston Villa.
Keppnin verður því strax stútfull af stórum leikjum og óvenjulegum viðureignum. Með þessu sniði getur hvert stig skipt miklu máli enda fara átta efstu liðin beint í 16-liða úrslit en liðin í sætum níu til 24 þurfa í umspil.